Тимошенко: реальний курс - 6-6,5 грн. за долар

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Національному банку доведеться приймати рішення про рефінансування банків з урахуванням думки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, коментуючи на прохання журналістів заяву Нацбанку про відмову виконувати норму закону про держбюджет, згідно з якою рішення про рефінансування банків має узгоджуватись з урядом.

«Я впевнена, що Національний банк, хоча він абсолютно незалежний від уряду, але, як виявилось, незалежний і від країни, то все одно йому доведеться закони виконувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона ще раз відзначила, що нинішній курс гривні до долара абсолютно економічно не обгрунтований і демонструє «злочинну політику» НБУ і відносно банків, і щодо людей, які взяли кредити, і така політика призводить до масштабної інфляції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні реальний курс гривні до долара становить 6-6,5 грн. за долар.

«Я ще раз хочу звернутися до Національного банку – немає жодних підстав сьогодні мати такий курс гривні до долара. Максимум, що може бути – це 6-6,50. Інший (курс – УНІАН) це спекуляція, що дає змогу наживатися на біді України, на кризі, на тих людях, які від цього потерпають», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік». 29 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав його.

Стаття 86 держбюджету на 2009 рік зобов`язує Національний банк України погоджувати порядок рефінансування комерційних банків з Кабінетом Міністрів.

Потім Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду для вирішення питання про відповідність Конституції України статті 86 Закону «Про Державний бюджет на 2009 рік» (про обмеження права Національного банку одноосібно здійснювати рефінансування комерційних банків).

У своєму конституційному поданні Президент спирається на попередні рішення КС, в яких суд дійшов висновку, що зупинення законом про державний бюджет України дії інших законів України, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, що передбачене законами України, не відповідає низці норм Конституції України.

Президент просить КС визнати не відповідною Конституції України (неконституційною) статтю 86 Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік».