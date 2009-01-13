У кримських храмах пройшли панахиди за Алексієм II

Заупокійні богослужіння за Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II, який помер 40 днів тому, пройшли сьогодні в усіх храмах Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-служби Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ, який 18 років очолював Російську православну церкву.

Помісний собор Російської православної церкви, який обере нового патріарха, відбудеться наприкінці січня в Москві.