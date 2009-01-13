Тимошенко в Євпаторії (6 фото)

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко напередодні вручила постраждалим внаслідок вибуху в 5-поверховому будинку в Євпаторії ключі від 21 квартири. Їх отримали мешканці 1-го, 2-го і 3-го під’їздів.

Тимошенко також вручила 48 ордерів на квартири. Вона повідомила що, ті, хто втратили житло, за рішенням уряду, отримають нове помешкання площею в середньому в 1,6 рази більшою, порівняно з квартирами зруйнованого будинку.

"Якщо комусь дали менше кімнат, комусь дали менше квадратних метрів, щоб ви знали, що ми відкриті для дискусій, і поки в нас всі люди не будуть задоволені, ми не залишимо цю справу", - заявила прем’єрка.

Вибух у будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня 2008 року о 21.45. Вибухом було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. 27 осіб загинули. 21 особу врятовано. Мешканцям напівзруйнованого будинку 30 грудня 2008 року вручили ордери на 42 нові квартири. Мешканці вцілілих 4-го, 5-го і 6-го під`їздів житлового будинку також отримають нове житло.

Прем’єр-міністр відзначила, що ситуацію, пов’язану з вибухом в житловому будинку, не можна залишати безкарною, тому що саме недбалість призводить до подібних трагедій. Тимошенко підкреслила, що урядова комісія поіменно встановить винних: "Ми доведемо до кінця, і ви будете знати персонально, поіменно хто за це відповідає".

Задля недопущення подібних ситуації у майбутньому по всій країні організовано перевірки безпеки використання підвальних приміщень усіх житлових будинків.

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман Безсмертний заявив, що прем`єр-міністр має обмежити особисті піар-заходи за бюджетні кошти. "Використання літака Іл-62 для робочої поїздки до Криму, політ якого коштує понад 250 тисяч гривень, свідчить, що за "щемливі" заголовки новин про свою персону Тимошенко готова щедро розплачуватися коштом державного бюджету, навіть за умов кризи", - сказав він.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН