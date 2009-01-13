У Севастополі викрили фірмачів, які видурили у росіян мільйон гривень
14:48, 13 січня 2009Крым
0 0
(фіктивне підприємництво)
У Севастополь викрили декількох підприємців, які привласнили 1 млн. грн російської фірми.
Як повідомляє прес-служба МВС України, підприємці в травні 2007 року створили фіктивні фірми й уклали з росіянами угоду про постачання цементу, а отримані від них в якості авансового платежу кошти в сумі 1 млн. грн. перевели в готівку й привласнили.
Прокуратурою Нахімовського району Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter