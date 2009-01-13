У Севастополі зловили хабарника - завкафедрою одного з університетів

У Севастополі викрито завідуючого кафедрою одного з університетів, який вимагав та отримував від студентів хабарі за успішне складання ними заліків та іспитів.

Як повідомляє прес-служба МВС України, задокументовано три факти отримання хабарів на загальну суму понад 1,7 тисяч гривень.

Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).