Навесні ціни на інтернет-послуги різко зростуть

Сьогодні на ринку інтернет-хостингу спостерігається зниження темпів розвитку.

Про це заявив директор компанії Imena.UA Павло БЛОЦЬКИЙ, повідомляє УНІАН.

За його даними, за листопад-грудень 2008 року активність компаній на інтернет-ринку зменшилася на 30-50%. Так, за статистикою адміністратора домена UA компанії «Хостмастер», приріст доменних імен у найбільшій українській зоні COM.UA в грудні становив 1,6 тис. проти середнього приросту за 2008 рік у 3,5 тис.

За даними компанії Imena.UA, також на 35-40% скоротився приріст кількості розміщуваних в Інтернеті сайтів.

«Це, звичайно, ще не спад, але суттєве скорочення темпів зростання ринку. Слід розуміти, що йдеться про ринок, що бурхливо розвивається, з характерним 25-30% зростанням», – зазначив П.БЛОЦЬКИЙ.

На його думку, таке зниження темпів зростання на інтернет-ринку, що спостерігалося в останні місяці 2008 року, пов`язане з «величезним фінансовим тиском, який криза справляє на українські компанії». П.БЛОЦЬКИЙ вважає, що «найближчі 2-3 місяці на ринку онлайн-послуг будуть дуже напруженими».

Водночас почесний президент компанії Imena.UA Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ прогнозує «бурхливе зростання рекламної та комунікативної активності в Інтернеті навесні 2009 року», хоча темпи фінансового зростання цих видів діяльності будуть незначними.

Також, за словами О.ОЛЬШАНСЬКОГО, протягом 3-4 місяців суттєво зросте вартість послуг в Інтернеті.

«Слід чекати півтораразового зростання за послуги Інтернет», – зазначив він.

Збільшення вартості послуг, на думку О.ОЛЬШАНСЬКОГО, пов`язане з тим, що сьогодні валютні витрати учасників цього ринку становлять до 50% – це придбання устаткування, плата за доступ в Інтернет та ін. Хоча вже сьогодні спостерігається збільшення на 30% вартості реєстрації доменних імен і сайтів, оскільки ціна їх реєстрації прив`язана до євро та долара.

За цих умов Imena.UA (ТМ MiroHost.net) як перший крок для подолання наслідків IT-кризи заявила, що передає практично всі рекламні можливості компанії в розпорядження своїх клієнтів, повідомив О.ОЛЬШАНСЬКИЙ.

«Єдиний шлях подолання кризи не в тому, щоб економити та скорочувати витрати, а в тому, щоб більше працювати та більше заробляти», – вважає він.

Тому, за даними О.ОЛЬШАНСЬКОГО, компанія Imena.UA 2009 року проводитиме нову бізнес-стратегію. У рамках цієї стратегії кожен з хостингових клієнтів компанії з 1 лютого 2009 року отримає безплатно від 300 тис. до 1 млн. банеропоказів, що в сумі з консультаціями фахівців компанії Imena.UA буде суттєвою підтримкою в умовах кризи.

«Нова стратегія спрямована на те, щоб допомогти нашим клієнтам заробляти більше, водночас допомогу у вигляді медійної реклами, консультацій щодо просування сайтів тощо отримають усі хостинг-клієнти компанії Imena.UA», – зазначив П.БЛОЦЬКИЙ.