2 судна з Криму виключили з реєстру цивільних повітряних суден України

Державіаадміністрація виключила із Державного реєстру цивільних повітряних суден України два криських судна - судна Кримського державного авіаційного підприємства “Універсал-авіа” (Сімферополь) та ТОВ “Веда” (Сімферополь).

У підприємства “Універсал-авіа” - це Мi-2 UR-23277 заводський номер 529046025, у ТОВ “Веда” - Ан-26 UR-VIV заводський номер 590.

Власники (експлуатанти) повітряних суден, на які протягом 24 місяців не видавалися сертифікати льотної придатності або дозволи на виконання польотів, повинні усунути із зовнішніх поверхонь суден державні та реєстраційні знаки України. Також вони повинні доповісти про це Державіаадміністрації і повернути реєстраційні посвідчення, що втратили чинність.

Прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України повідомляє, що загалом Державіаадміністрація наказом №892 виключила із реєстру 27 українських суден.