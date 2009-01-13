Податкова Севастополя вперше зібрала до бюджету понад 1 млрд

У 2008 році податковою службою Севастополя до Зведеного бюджету вперше залучено понад мільярд гривень - 1 млрд. 66 млн. 800 тис. грн.

При цьому до державного бюджету надійшло 479 млн. грн. (105% від завдання Міністерства фінансів України). Фактичний збір за аналогічний період минулого року перевищено на 33,8%.

Про це повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в місті Севастополі.

Також за даними прес-центру, до місцевого бюджету надійшло 587,8 млн. грн., темпи зростання порівняно з минулим роком становили 131,9%. Завдання фінансових органів міської та районних адміністрацій забезпечено на 103,4%, до місцевого бюджету додатково надійшло 19,1 млн. грн.