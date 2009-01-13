Вільнонайманий ЧФ або ВМС - майже кожен другий із скорочених

У Севастополі в 2008 році серед фактично скорочених працівників 44,4% (близько 400 осіб) становив вільнонайманий персонал, зайнятий на підприємствах і у військових частинах ВМС України і ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Севастопольського міського центру зайнятості Олександр КЛІМОВ на засіданні антикризової групи міста.

За даними О.КЛІМОВА, «всього в 2008 році з підприємств, установ і організацій міста скорочено 907 працівників, або 23,3% від загальної кількості працівників, попереджених про можливе скорочення. Порівняно з 2007 роком, цей показник становив 74,7% (у 2007 році, незважаючи на те, що кризи тоді не було, скорочено 1214 осіб)». «Але, як додав директор, уже в жовтні-грудні 2008 року до центру зайнятості надійшли списки на майбутнє скорочення (на перший квартал 2009 року) 1087 працівників. Із них на сьогодні фактично скорочено 167 осіб.

Як додав О.КЛІМОВ, аналіз отриманих списків на звільнення показує, що в першому кварталі 2009 року звільнення торкнеться, в першу чергу, таких галузей, як будівництво (19% від загального обсягу працівників, попереджених про майбутнє скорочення), транспорт і зв`язок (15,6%), промислові підприємства (15,4%), вільнонайманий персонал військових частин і підприємств ВМС України і ЧФ (13,7%), операції з нерухомістю (10%). «За попередніми розрахунками, обсяги фактичних звільнень у 2009 році можуть становити не менше 2 тис. осіб (і це без урахування військових частин)», - зазначив О.КЛІМОВ.