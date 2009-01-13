У Севастополі утворилася депутатська група «За Януковича!»

Група депутатів Севастопольської міської ради – представників фракції «Регіон Севастополь» утворили депутатську групу «За Януковича!».

Як йдеться у повідомленні фракції, «зниження довіри городян до партії влади, що виразилося в різкому падінні рейтингу, примусило задуматися і проаналізувати підсумки роботи депутатського корпусу фракції «Регіон Севастополь». На їхню думку, «результати на сьогодні не втішні. Вимогу керівництва міськради жорстко дотримуватися партійної дисципліни привела до конфлікту інтересів міста і особистих інтересів окремих політиків».

У повідомленні також зазначається, що «на фоні загальної політичної і економічної кризи депутати зобов`язані об`єднатися під прапорами Партії регіонів і ухвалювати рішення виключно прийнятні для міста і севастопольців».

Депутатську групу «За Януковича!» очолив депутат Сергій САВЕНКОВ.