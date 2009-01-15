Одна з сільрад Алушти затвердила завищену плату за воду

Кримське відділення Антимонопольного комітету України визнало антиконкурентними дії з боку Ізобільненської сільскої ради (Алушта), яка своїм рішенням затвердила завищену плату за послуги централізованого водопостачання споживачам без лічильників.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, крім того, орган місцевого самоврядування встановив таким споживачам обмеження на отримання питної води.

Наразі сільрада визнала порушення та зобов’язалася привести своє рішення у відповідність до чинного законодавства.