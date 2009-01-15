Маршруточників Євпаторії запідозрили у змові

Порушено справу

Кримське відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій з боку п’ятьох приватних перевізників в Євпаторії. Як повідомляє прес-служба АМКУ, перевізники, маючи різні витрати, одночасно підвищили до однакового рівня вартість проїзду на маршрутах у Євпаторії. Наразі триває розслідування, йдеться у повідомленні.

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