Спортклуб «Таврія» шукає воротаря
03:27, 15 січня 2009Крым
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Куслій покинув розташування
|Артем Куслій
Прес-служба спортивного клубу "Таврія" повідомляє, що тренерський штаб Сергія ПУЧКОВА прийняв рішення не вдаватися до послуг футболіста, що належить "Дніпру".
Зараз керівництво сімферопольського клубу займається пошуками воротаря з досвідом, ведуться переговори, перш за все, з представниками вітчизняної прем`єра-ліги, мовиться у повідомленні.
Крім того, з молодіжного складу в "основу" "Таврії" викликаний литовський кіпер Маріус РАПАЛІС.
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