Спортклуб «Таврія» шукає воротаря

27-річний голкіпер Артем КУСЛІЙ покинув розташування сімферопольської футбольної команди "Таврія", яка зараз проводить збір в Алушті, і повернувся до Дніпропетровська.

Прес-служба спортивного клубу "Таврія" повідомляє, що тренерський штаб Сергія ПУЧКОВА прийняв рішення не вдаватися до послуг футболіста, що належить "Дніпру".

Зараз керівництво сімферопольського клубу займається пошуками воротаря з досвідом, ведуться переговори, перш за все, з представниками вітчизняної прем`єра-ліги, мовиться у повідомленні.

Крім того, з молодіжного складу в "основу" "Таврії" викликаний литовський кіпер Маріус РАПАЛІС.