Начальник міліції Криму передав привіт «сейлемовцям»

Начальник кримської міліції – заступник міністра внутрішніх справ України Микола ІЛЛІЧОВ обіцяє продовжити боротьбу з організованим злочинним угрупуванням «Сейлем», що активно діяло в автономії в 1990-х роках.

«Нами напрацьована достатньо серйозна інформаційна база для продовження реального наступу на криміналітет. І хай сьогодні не тішать себе надією окремі колишні лідери злочинного формування «Сейлем», що вони можуть впливати на політику в Криму, що вони можуть викликати на зустрічі депутатів парламенту автономії, сунути свій ніс у політику», - заявив М.ІЛЛІЧОВ сьогодні на колегії кримської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник міліції Криму попросив журналістів передати «сейлемовцям», щоб вони краще подумали про розплату за скоєні злочини. «Наполегливо раджу їм, я прошу вас (ЗМІ) передати цю інформацію, краще подумати про неминучу відповідальність за криваві злочини в 90-х роках», - зазначив М.ІЛЛІЧОВ.

Також він повідомив, що в Криму в 2008 році до судів було направлено кримінальні справи по 21 ОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, у 1990-х роках два найбільш потужних організованих злочинних угрупування - «Сейлем» і «Башмаки» - вели між собою запеклу боротьбу за розподіл сфер кримінального впливу на Кримському півострові.

Днями Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило провадження у кримінальній справі за обвинуваченням членів угрупування «Башмаки» (всього 17 осіб) і направило справу до суду. Їх звинувачують у скоєнні в складі банди впродовж 1991-1999 років на території Криму й Херсонської області 13 умисних вбивств та інших тяжких і особливо тяжких злочинів.