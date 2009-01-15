На Водохреще в Україні йтиме сніг

16 січня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. Сніг та мокрий сніг, у південній та східній частині з дощем. Подекуди тумани; місцями, окрім півдня, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, на півдні та сході південно-західний, 5-10 м/с. Температура у північних та західних областях протягом доби 0-5° морозу; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 17-18 січня буде хмарно з проясненнями. 17 січня у східній половині пройде сніг та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в Криму сильні опади, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла; на решті території невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу.

18 січня в Україні очікується невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, у західних областях при проясненнях місцями 10-15°, вдень 1-6° морозу; на півдні Криму вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 17 січня та вночі 18 січня у південних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

19-20 січня на більшій частині території України пройде невеликий сніг, 20 січня у південних, східних областях та в Криму помірні опади; лише 19 січня у південній, а 20 січня у західній частині без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, в Карпатах до 12° морозу; вдень 0-5° морозу, у південних та західних областях від 2° морозу до 4° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу (на Південному узбережжі 0-3° тепла), вдень 3-8° тепла.