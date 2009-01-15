Українці вже морально готові опалюватися самотужки

Українці готуються перейти на електроприлади та встановити автономне опалювання. Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного дослідження «Ставлення українців до газового конфлікту з Росією», проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами опитування, переданими УНІАН, лише 17,3% українців твердо переконані, що не лишаться без газу та опалення через «газовий конфлікт» України та Росії, тоді як відносна більшість опитаних (28,4%) у разі припинення постачання газу мають намір перейти на електроприлади, а 14,3% українців встановлять автономне опалення. І лише 14,6% респондентів візьмуть участь в акціях протесту. Таким чином, зазначають експерти інституту, українці вважають, що головною альтернативою газу є електрика та автономне опалення.

Телефонне дослідження «Ставлення українців до газового конфлікту з Росією» проводилось Інститутом Горшеніна з 12 по 14 січня 2009 року. Опитування проводилось у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, відповідно до випадкової вибірки, було опитано 1000 респондентів у віці 18 і більше років. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.