Українські сили Криму вимагали від Росії пропинити газову війну

Представники кримських організацій Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та Всекримського товариства «Просвіта» сьогодні пікетували Генеральне консульство Російської Федерації у Сімферополі в знак протесту проти дій РФ у газовій сфері.

Як повідомили в прес-службі кримської УНП, учасники пікету тримали плакати: «Сталін+Берія = Путін+Медведєв», «Від голодомору до холодомору», «Голодомор в Україні 1932-33 – Сталін, холодомор в Україні та ЄС-2009 – Путін».

«Ми вимагаємо від української влади включити питання перебування Чорноморського флоту Росії на українській території до газових перемов і виставити РФ «максимальні світові» ціни за оренду території для російських військово-морських баз та надання відповідних послуг для забезпечення їх діяльності», - заявив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН.

Він також вважає, що «ціна за транзит російського газу територію України має складати не менше 10 доларів США за 1000 кубометрів на 100 км».