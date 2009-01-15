Спецстатус Севастополя має бути збережений, вважає глава міськради

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що спеціальний статус Севастополя, передбачений Конституцією України, має бути збережений, і в цьому думки міської ради і міської державної адміністрації співпадають.

Як повідомили у прес-службі міськради, коментуючи журналістам «прагнення деяких політичних сил в Україні провести референдум про скасування особливого статусу Севастополя і автономії Криму», В.САРАТОВ зазначив, що «питання по статусу Севастополя не повинне розглядатися, принаймні, до 2017 року, коли закінчується термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні».

За словами В.САРАТОВА, статус Автономної Республіки Крим також має залишитися незмінним, тому що «сьогодні Крим повністю живе в конституційному полі України, а певні політичні сили піднімають це питання для досягнення своїх націоналістичних цілей».

Крім того, як вважає голова депутатського корпусу Севастополя, «будь-які реформи, які стосуються адміністративного устрою, мають прийматися в умовах економічної і політичної стабільності, чого зараз немає».