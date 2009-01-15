Міськрада Севастополя не збирається підвищувати тарифи для населення

Севастопольська міська рада має намір зберегти свій мораторій на підвищення тарифів для населення, тому дане питання не розглядатиметься на майбутній січневій сесії, як це запропонувала адміністрація міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова міськради Валерій САРАТОВ.

За його словами, «ми, як і раніше, стоїмо на тій позиції, що в умовах кризи у жодному випадку не можна підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення». У той же час, В.САРАТОВ не виключив, що питання підвищення тарифів для підприємств, організацій і інших споживачів буде розглянуте на сесії 20 січня, і якщо воно вирішиться позитивно, це дозволить «заощадити на дотаціях порядка 30 мільйонів гривень і направити ці кошти на розвиток тієї ж комунальної сфери».

Голова міськради також вважає, що «вирішенням питань про тарифи на теплопостачання в Україні повинна займатися Національна комісія регулювання енергоринку (НКРЕ), тому що їй встановлюються ціни на газ і електроенергію». На його думку, оскільки питання тарифів зараз напряму пов`язане з енергоносіями, «в Україні має бути створений єдиний центр, який і зобов`язаний встановлювати тарифи, які б були приблизно однаковими для всіх областей. У той же час, держава повинна інвестувати ті регіони, де ситуація найскладніша».

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН раніше неодноразово заявляв, що міська рада Севастополя відмовляється розглядати питання про підвищення тарифів, при цьому нічого не пропонує натомість. Він також вважає, що «у міськради немає підстав не розглядати проект постанови. Рішення може бути два: або розглядають, і говорять «відмовляємо», але рішенням сесії, не листом, або розглядають, і затверджують, такі або якісь інші тарифи».