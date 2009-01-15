За січень військові отримають лише половину зарплатні

У січні Міністерство оборони України буде вимушене виплатити особовому складу Збройних сил лише 50% від нарахованого розміру грошового забезпечення.

Про це йдеться у телеграмі за підписом т.в.о. міністра оборони Володимира ІВАЩЕНКА, яку 13 січня було розіслано військовим керівникам усіх рівнів. Копія цього документу є у розпорядженні УНІАН.

“Відповідно до затвердженого тимчасового розпису державного бюджету України на перший квартал 2009 року, асигнування, виділені на січень за фондом грошового забезпечення, забезпечують виплату місячного грошового забезпечення лише на 50%”, - йдеться у телеграмі.

У зв’язку з цим у Міноборони вимушені скоротити удвічі розмір зарплати військовослужбовців, яка видаватиметься у першому місяці поточного року.

Водночас, у документі визначається, що остаточний розрахунок з військовими за січень 2009 року буде здійснено протягом першого кварталу у межах виділених бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що на потреби армії державним бюджетом на 2009 рік передбачено лише 0,85% ВВП при необхідних 2%.

За словами міністра, якщо у держбюджеті фінансування Збройних Сил є меншим ніж 1% від ВВП, то він є «бюджетом розвалу».

13 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив, що надходження до загального фонду держбюджету за першу декаду січня становили 1 млрд. грн. або 10% від планового показника на січень.

При цьому він зазначив, що необхідне внесення змін до діючого бюджету на 2009 рік, тому що «працювати тривало з таким бюджетом Україна не може».