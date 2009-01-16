Під час пожежі загинули 2 людини

Дві людини загинули сьогодні рано-вранці під час пожежі в двоповерховому будинку в сакському селі Вересаєво.

Як повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, пожежа сталася в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі будинку.

Вогонь пошкодив кімнату на площі 7 квадратних метрів.

На пожежі знайшли тіла чоловіка (1969 року народження) і жінки (1974 року народження).

Причина смерті, причина пожежі, збиток встановлюються.