Під час пожежі загинули 2 людини
10:41, 16 січня 2009Крым
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Палала квартира в Сакському районі
Дві людини загинули сьогодні рано-вранці під час пожежі в двоповерховому будинку в сакському селі Вересаєво.
Як повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, пожежа сталася в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі будинку.
Вогонь пошкодив кімнату на площі 7 квадратних метрів.
На пожежі знайшли тіла чоловіка (1969 року народження) і жінки (1974 року народження).
Причина смерті, причина пожежі, збиток встановлюються.
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