Штормове попередження в Криму

У Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження, повідомляє Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

«З 16 по 17 січня на території Автономної Республіки Крим очікується значне погіршення погодних умов», - говориться в повідомленні МНС Криму.

Так, можливі сильні дощі з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця і посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.