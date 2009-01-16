Ноу-хау кримської сільради: «аванси» – при наданні землі

Прокуратура Сімферопольського району вимагає скасувати рішення Добровської сільської ради, якими встановлено обов`язковість внесення «авансу» розміром п`ять тисяч гривень при наданні земельних ділянок.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, у вересні-жовтні 2008 року депутати сільради створили нову норму на додаток до чинного законодавства, встановивши залежність між залученням грошей на розвиток інженерно-транспортної мережі та соціальної інфраструктури і виділенням громадянам землі.

Оскільки законом жоден «авансовий платіж» не передбачено, прокуратурою Сімферопольського району внесено протести на рішення сільради «Про залучення коштів громадян, юридичних і фізичних осіб, яким дано дозвіл на отримання вихідних даних на проектування об`єкту містобудування на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів» та «Про затвердження типового договору залучення грошових коштів (у тому числі у вигляді авансового внеску) для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів при виділенні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва».