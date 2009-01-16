Курс практичного права «Захисти себе сам» пройде в Севастополі

З 20 січня у Севастополі протягом чотирьох місяців проходитиме спеціальний курс практичного права "Захисти себе сам". До участі в проекті запрошується молодь Севастополя.

Організатор курсу - Севастопольська міська молодіжна громадська організація "Миротворець" в партнерстві із Громадською Радою із захисту прав людини при УМВС Севастополя.

Курс "Захисти себе сам" спеціально розроблений для молоді. У курсі можуть брати участь студенти юридичних факультетів та інших факультетів. Заняття проходитимуть тричі на тиждень по дві години. Курс правового самозахисту викладатимуть успішні юристи, адвокати і правозахисники.

Результативність проекту буде оцінена шляхом анкетування студентів до і після проекту і навіть за кількістю складених заяв в судові, адміністративні і правоохоронні органи.