До уваги: міністр праці вручить квартири постраждалим від вибуху

Анонс на понеділок

19 січня о 14.00 міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова вручатиме ключі від 28 квартир постраждалим від вибуху будинку в Євпаторії. Адреса: Євпаторія, вул. 9 Травня, 45а. Автобус для журналістів з Сімферополя відправляється о 12.00 від Ради міністрів АРК (проспект Кірова, 13). За додатковою інформацією звертайтеся за тел. 80503939399, 80504988263.

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