Тепер пенсіонери, які працюють, одержуватимуть пенсії останніми

Пенсійний фонд розробив новий графік виплати пенсій.

Як повідомили в прес-службі Міністерства праці і соціальної політики, за словами міністра Людмили ДЕНИСОВОЇ, цим графіком для кожного пенсіонера визначена індивідуальна дата щомісячної виплати пенсії в 2009 році, а виплати рівномірно розподілені впродовж місяця.

«Насамперед виплата пенсій здійснюватиметься інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих військовослужбовців, непрацюючим інвалідам і одержувачам пенсії у зв`язку з втратою годувальника. Останніми одержують пенсії працюючі пенсіонери», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Як пояснили в Міністерстві праці, раніше основне навантаження з виплат пенсій припадало на першу декаду місяця, тому вирішено рівномірно розподілити навантаження на листонош і банки, які проводять виплати.

Л.ДЕНИСОВА відзначила, що на сьогодні немає проблем з надходженнями до Пенсійного фонду, попри те, що перша декада січня – це здебільшого святкові й вихідні дні.

Крім того, за її словами, в державному бюджеті передбачено покриття тимчасових касових розривів, які виникають при виплаті пенсій.

«Виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця, і станом на 15 січня 2009 року пенсію вже одержали 68,3% пенсіонерів», – наголосила Л.ДЕНИСОВА.