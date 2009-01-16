Рада рекомендує Ющенку виконати рішення про відставку Куніцина

Верховна Рада рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ виконати рішення Севастопольської міської ради про висловлення недовіри голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 374 народних депутатів із 443 зареєстрованих, прийнявши відповідну постанову за наслідками попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії з питань з’ясування обставин щодо порушення Конституції та законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією та Севастопольською міською радою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань та розкрадання державних коштів при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку Севастополя.

Недовіру С.КУНІЦИНУ Севастопольська міська рада висловила 27 травня 2008 року.

ВР своїм рішенням вирішила попередній звіт ТСК надіслати Президенту, Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеці України.

При цьому Генпрокуратурі та Міністерству внутрішніх справ рекомендовано дати правову оцінку діям керівництва і окремим посадовим особам Севастопольської міської державної адміністрації щодо фактів “розбазарювання державних бюджетних коштів, зловживання службовим становищем при відчуженні земельних ділянок, укладанні угод про пайову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста”.

Також парламент вимагає від Кабміну впродовж місяця внести до ВР пропозиції щодо удосконалення законодавства України в частині гарантування прав місцевого самоврядування при укладанні договорів оренди земель.

ТСК доручено продовжити роботу та здійснити перевірку фактів зловживань при укладанні угод про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.