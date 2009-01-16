Крименерго направить на технічний розвиток мереж 71,5 млн. грн.

ВАТ «Крименерго» (Сімферополь) в 2009 році направить на будівництво, модернізацію і реконструкцію мереж 71,524 млн. грн., що на 10,7% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в Національній комісії регулювання електроенергетики з посиланням на параметри інвестиційної програми компанії на 2009 рік, затвердженої комісією.

Згідно з програмою, «Крименерго» цього року направить на зниження наднормативних втрат 19,719 млн. грн. (на 56% більше, ніж у 2008 році).

Крім того, на автоматизовані системи диспетчерського контролю буде направлено 1,652 млн. грн., на розвиток інформаційних технологій – 1,738 млн. грн., на розвиток засобів зв`язку – 2,199 млн. грн., на транспорт – 4,857 млн. грн. На інші заходи передбачено виділити 11,102 млн. грн.

В цілому обсяг інвестпрограми компанії на цей рік скоротився на 2,4%, або на 2,704 млн. грн. – до 112,791 млн. грн. (з ПДВ), порівняно з параметрами, затвердженими для 2008 року.

Джерелами інвестпрограми визначені амортизаційні відрахування – 34,144 млн. грн., операційні витрати – 15,599 млн. грн., інші джерела – 37,5 млн. грн.

Прибуток компанії в 2009 році прогнозується на рівні 6,75 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд ВАТ «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на початок 2006 року 70% акцій ”Крименерго” належали державі і передані до статутного фонду НАК “Українська енергетична компанія”, 5,128% належали VS Energy International N. V. (Нідерланди) і 6,143% - ”Ліндселл Ентерпрайзіз Лімітед” (Кіпр). Ще 5,6% акцій компанії належали фізичним особам.

У березні 2007 року 10,01% акцій «Крименерго» сконцентрувала Hasador Group Ltd. (Британські Віргінські острови).