УНП рекомендує Тимошенко порушити питання підвищення плати для ЧФ РФ

Народний депутат України, заступник голови Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК рекомендує прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на зустрічі в Москві порушити питання підвищення орендної плати для Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомили у прес-службі УНП. (Завтра Ю.ТИМОШЕНКО має у Москві зустрітися з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ – УНІАН).

"За оренду військово-морської бази в Севастополі Росія мала б вже з 1 січня сплачувати за ринковою ціною, якби Верховна Рада і Кабінет міністрів підтримали ініціативу УНП 2008 року – розплатитися із залишком боргу України за енергоносії перед Росією", – заявив Я.ДЖОДЖИК.

На його думку, „треба нарешті перейти у цьому питанні від слів до діла, і вже 17 січня Юлія ТИМОШЕНКО в Москві має офіційно вимагати, щоб Чорноморський флот РФ сплачував за оренду української території та інфраструктури за ринковими цінами”. Депутат підкреслює, що „за оцінками експертів, ринкова вартість оренди українських земель на території Криму, зайнятих під російські військові бази, становить мінімум 2,5 млрд. доларів на рік”.

«Росія має платити повну ціну за оренду бази в Севастополі, незалежно від того, яка буде ціна на газ”, – заявив Я.ДЖОДЖИК. Він нагадав, що „під час укладання Угоди 1997 року "Про умови базування Чорноморського Флоту РФ на території України" Україна мала заборгованість перед Російською Федерацією за державними кредитами, наданими за двома Угодами у 1993 та 1995 роках і таким чином було домовлено, що в період до 2008 року Росія щорічно сплачуватиме Україні за оренду баз в Криму близько 98 млн. доларів, і ці кошти йтимуть в рахунок погашення боргу, після чого оплата буде проводитись грошовими коштами на ринкових засадах». Я.ДЖОДЖИК підкреслює, що „відповідно до цієї Угоди, з 2008 року Україна має право встановити оплату за базування Чорноморського флоту РФ за ринковими цінами”.

"Таким чином, Юлія ТИМОШЕНКО під час переговорів в Москві має відстояти не лише законне право України купувати газ за економічно обґрунтованими цінами, але й гарантоване угодою від 1997 року – право отримувати ринкову плату за оренду Чорноморським флотом української території та інфраструктури", – каже член УНП.