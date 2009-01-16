Гендиректор «Артека» заявляє про намір оголосити голодування
Державі байдужі проблеми центру
Генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ заявляє про наміри оголосити голодування, якщо держава продовжуватиме ігнорувати критичні проблеми цього міжнародного дитячого центру.
Про це Б.НОВОЖИЛОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«2009-ий може стати останнім роком існування «Артека» як унікального соціокультурного явища. Держава повністю ігнорує проблеми, пов`язані з його функціонуванням. Не виконуються не тільки нормативно-правові акти на підтримку діяльності «Артека», але й міжнародні зобов`язання щодо підтримки й розвитку центру, закріплені угодою між урядом України і ЮНЕСКО. Держзамовлення на відпочинок дітей від профільного міністерства скоротилося більш ніж втричі. Третій рік підряд не виділяються кошти на капітальне будівництво і розвиток центру», - повідомив гендиректор «Артека».
Разом з тим, Б.НОВОЖИЛОВ наголосив, що «Артек» наполегливо бореться за своє виживання.
«І відбувається це на тлі необгрунтованих перевірок діяльності «Артека» різними інстанціями – лише в 2007-2008 роках центр відвідали 39 комісій, які так і не змогли виявити суттєвих порушень», - відзначив гендиректор.
При цьому він констатував, що ніхто з державних чиновників не виконує вимоги існуючих щодо «Артека» нормативно-правових документів, в яких регламентуються питання його підтримки в галузі фінансування й розвитку.
«Очікування виявились марними. Свідченням цього стало невиконання жодного пункту вказаних документів, особливо ухвалення Державного бюджету на 2009 рік без урахування потреб центру й подальше ігнорування державними органами проблем «Артека»», - сказав Б.НОВОЖИЛОВ.
Він повідомив, що за такої ситуації вже завтра на вулиці можуть опинитися 1100 висококваліфікованих педагогів - працівників «Артека».
«Унікальні педагогічні напрацювання, традиції і все те, що пов`язане з вихованням багатьох поколінь буде втрачено назавжди. Центру загрожує перехід у режим роботи звичайного літнього дитячого табору, що з огляду на його інфраструктуру і особливості діяльності є неможливим. Україна не тільки втратить «Артек» як символ єдності, дружби і мрії багатьох поколінь, а й зазнає серйозного удару по репутації й міжнародному іміджу», - підсумував гендиректор.