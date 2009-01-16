«Артек» скаржиться на постійні спроби захоплення його земель

Керівництво Міжнародного дитячого центру “Артек” заявляє про постійні спроби захоплення земель міжнародного дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

На цьому наголосив генеральний директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Одним із найбільш критичних питань, пов’язаних з “Артеком”, є земля. Усі, і особливо можновладці, знають, що таке кримська земля, яка, насправді є золотою. І ніяка криза не вплине на її вартість”, - зауважив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він повідомив, що за ринковою оцінкою 208 га землі, на якій розташований “Артек”, має вартість близько 1 млрд. доларів.

“Враховуючи те, що у Криму продана майже уся берегова зона, у тому числі навколо “Артеку”, то за земельні ресурси центру останні два роки ведеться справжня війна, зокрема із владою Гурзуфа”, - сказав гендиректор.

У зв’язку з чим, він повідомив, що за два роки відбулося 600 судових засідань, пов’язаних із земельними питаннями дитячого центру.

“На сьогодні нам вдалося відстояти територію унікального дитячого центру світового рівня. Але дієвої підтримки у цій боротьбі з боку відповідальних державних органів, зокрема, прокуратури керівництво “Артеку” не має. Тому спроби відрізати шматочки центру не припиняються й до сьогодні”, - констатував Б.НОВОЖИЛОВ.