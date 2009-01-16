Переважна більшість областей розрахувалась за газ лише на 20%

Переважна більшість областей розрахувалась за спожитий газ лише на 20%.

Про це на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що ця проблема найближчим часом буде «головною бідою».

За його словами, за винятком Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей, всі області проплатили не більше 20% за два тижні нового року. Перераховані ж області також сплатили не більше 50%, за винятком Хмельницької, яка розрахувалась на 79%.

«Тут йде вже мова не про те, є чи немає газу, а про здатність споживачів розрахуватись за ті об’єми, які вони споживають», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, підкресливши, що наступного тижня цьому питанню буде приділена велика увага.