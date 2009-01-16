Сімферопольське СІЗО обіцяють відновити підприємці

Підприємці і підприємства обіцяють допомогти у відновленні Сімферопольського слідчого ізолятора, який постраждав від пожежі.

Нагадаємо, пожежа в Сімферопольському СІЗО сталася 10 січня. За даними керівництва ізолятора, від вогню сильно постраждали 3 приміщення оперативного відділу і коридор, частково – 2 кабінети і дах. Орієнтовна площа пожежі – 100 кв. метрів, сума збитку – понад 119 тис. грн.

Як повідомили в прес-центрі мерії Сімферополя, начальник СІЗО звернувся до міського голови Геннадія БАБЕНКА з проханням «сприяти в рішенні надзвичайно важливого питання щодо ліквідації наслідків пожежі і відновленню нормального функціонування установи».

Зі свого боку Г.БАБЕНКО запропонував відремонтувати слідчий ізолятор за рахунок підприємств і підприємців.

Ряд підприємств і бізнесменів погодилися допомогти СІЗО будматеріалами, меблями і побутовою технікою.