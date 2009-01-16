Біля будинку в Сімферополі знайшли «подарунки» війни

Біля житлового будинку в Сімферополі знайдено артилерійський снаряд, більше двох тисяч патронів, диски до кулемета і багато стріляних гільз. Усі боєприпаси – часів Великої Вітчизняної війни, радянського виробництва.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, на розсипи іржавих гільз і ящики з патронами будівельники наткнулися за 10 метрів від будинку на вулиці Тургенєва. За попередньою версією, тут у роки війни розташовувалася вогняна точка. Сапери кажуть, що самі по собі ані патрони, ані снаряд загрози не становили, щоправда, усе могло обернутися трагедією, якби ці «подарунки» війни потрапили в руки дітям.

До місця виявлення боєприпасів прибула піротехнічна група МНС. У виритому котловані сапери знайшли більше 2000 патронів 7,62 мм, артилерійський снаряд 122 мм, заповнені патронами диски до кулемета Дегтярьова і багато стріляних гільз.

Боєприпаси вже вивезли на полігон і знищили.