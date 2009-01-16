Укртранслізинг придбає частку Керченського стрілочного заводу

Це забезпечує перевищення 50% голосів

Антимонопольний комiтет України надав дозвіл лізинговій компанії «Укртранслізинг» (Київ) на придбання частки у статутному капіталі Керченського стрілочного заводу (Крим). Це забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента, йдеться у повідомленні АМКУ. ВАТ «Укртранслізинг» надає послуги з оренди рухомого складу залізничного транспорту. ТОВ «Керченський стрілочний завод» здійснює виробництво та реалізацію стрілочних переводів для залізничних та трамвайних колій.

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