Укртранслізинг придбає частку Керченського стрілочного заводу
17:55, 16 січня 2009Крым
0 0
Це забезпечує перевищення 50% голосів
Антимонопольний комiтет України надав дозвіл лізинговій компанії «Укртранслізинг» (Київ) на придбання частки у статутному капіталі Керченського стрілочного заводу (Крим).
Це забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента, йдеться у повідомленні АМКУ.
ВАТ «Укртранслізинг» надає послуги з оренди рухомого складу залізничного транспорту.
ТОВ «Керченський стрілочний завод» здійснює виробництво та реалізацію стрілочних переводів для залізничних та трамвайних колій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter