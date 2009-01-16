Куніцин вважає звіт ТСК щодо Севастополя політичним замовленням

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає політичним замовленням звіт Тимчасової слідчої комісії (ТСК) стосовно Севастополя.

Сьогодні Верховна Рада рекомендувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКО виконати рішення Севастопольської міської ради про висловлення недовіри голові міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ. Таке рішення підтримали 374 народні депутати, прийнявши відповідну постанову за результатами попереднього звіту ТСК з питань з`ясування обставин, що стосуються порушення Конституції і законодавства України Севастопольською МДА і Севастопольською міськрадою, іншими органами виконавчої влади з питань земельних відносин, а також щодо службових зловживань і розкрадання державних коштів під час виконання робіт за Програмою соціально-економічного розвитку міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи сьогоднішні події у Верховній Раді України, С.КУНІЦИН сказав: «Мене абсолютно не здивувало те, що сьогодні відбулося в парламенті України. Ми цей ланцюг подій давно вже для себе склали. Вона, як бачите, продовжується вже другий рік, і сьогоднішній виступ Тимчасової слідчої комісії на чолі з народним депутатом Іваном ВЕРНИДУБОВИМ - це одна з ланок ланцюга вибудованої цілеспрямованої політики, спрямованої на підрив авторитету. Це удар не проти КУНІЦИНА, навіть не проти ЮЩЕНКА, це удар проти України».

Як відзначив голова МДА, «якщо проаналізувати, як створювалася ця слідча комісія, і хто її очолював, то з першого дня було абсолютно очевидне, які будуть результати». Разом з тим, сказав він, «скільки було перевірок, нічого особливого ніхто не знайшов. А все решта розбивалося в судах, і продовжує розбиватися в судах. І я упевнений, що суди поставлять крапку у всіх цих наших суперечках».

За словами керівника міськдержадміністрації, «жодної сотки - не те що гектара - адміністрація КУНІЦИНА нікому не продала, і не розкрала. А якщо ми за рішенням судів і виділяли землю, то вона виділялася в оренду, за неї стягується орендна плата, вкладаються інвестиції. А ось чому слідча комісія жодним чином не згадала 19 тис. гектарів кращих земель, площі, рівної території двох Севастополів, які за 3 копійки на 25 років панами мисливцям віддані угіддя… Подивіться, хто там засновники, і ви побачите, що там представники зокрема тих політичних партій, які сьогодні голосували проти КУНІЦИНА».

Відповідаючи на запитання, які можуть бути після сьогоднішнього рішення парламенту юридичні наслідки, С.КУНІЦИН сказав: «А наслідків ніяких немає, тому що закону про ТСК немає. Вони ж звернулися до правоохоронних органів, Президента, але повинні ж бути підстави, адже жодний факт, висловлений паном ВЕРНИДУБОВИМ, в судовому порядку не доведений. А закон не може Верховна Рада із цього приводу прийняти? Не може. Це не рішення прокуратури, не рішення МВС, суду. Це так, «Нариси Чехова». Так би мовити, написали, накидали, налякали на всю країну». За його словами, «рішення не має нормативно-правового характеру, тому, реагувати нема на що». «Політичне замовлення, та й годі», - додав голова МДА Севастополя.