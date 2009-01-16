Куніцин: Севастополь – це місто, на якому можна спекулювати

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що ухвалення закону про статус Севастополя сьогодні є несвоєчасним, оскільки він у нинішній політичній ситуації може бути надто політизованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

Голова МДА висловив переконання, що «країна розуміє» несвоєчасність постановки цього питання. «Тому ми не ставимо (це) питання…З урахуванням нинішньої політичної ситуації, з урахуванням процесів, що відбуваються в міждержавних відносинах, з урахуванням «газової війни», з урахуванням всього того, що відбувається, ми розуміємо, наскільки політизованим може бути ухвалений закон про Севастополь, і які можуть бути наслідки», – сказав С.КУНІЦИН.

У той же час він висловився за ухвалення закону про реалізацію в Севастополі міжнародного економічного проекту, яким буде передбачене надання місту спеціального політико-правового і економічного режиму «з метою залучення інвестицій і створення робочих місць».

Однак, за словами С.КУНІЦИНА, проти такого закону виступають ті політики, які не є самостійними. «Коли ми… пропонуємо модель виведення регіону в економічно стабільний, процвітаючий – такий собі Чорноморський тигр, якщо хочете, на кшталт Сінгапура, Тайваню, Гонконга тощо, - це відразу починає лякати тих, хто сьогодні у своїй внутрішньополітичній і зовнішньополітичній діяльності є залежним», – заявив голова Севастопольської МДА.

На його думку, причина того, що деякі політичні сили наполягають на терміновому розгляді «севастопольського питання», полягає у тому, що «Севастополь – це місто, на якому можна спекулювати, на якому можна грати, за який можна смикати – зокрема і країну».