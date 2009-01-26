СБУ має активніше відловлювати російських шпигунів у Криму - УНП

Служба безпеки України має активніше боротися зі "шпигунською діяльністю" Росії у Криму, заявив представник Української народної партії (УНП) Борис КОЖИН.

"На території Криму діє широко розгалужена мережа військової розвідки Російської Федерації. Агенти ФСБ та російського ГРУ активно займаються як військовою розвідкою, так і політичними питаннями, спрямованими на підсилення антиукраїнських організацій та антиукраїнської істерії загалом, - вважає віце-адмірал. - Тому, СБУ та військова контррозвідка України має активніше боротися зі своїми російськими "колегами", адже, треба визнати, що сьогодні в Криму російські спецслужби відчувають себе як вдома, а в Кремлі володіють достовірною інформацією про те, що робиться у військових підрозділах України та у політичному житті півострова".

На думку Б.КОЖИНА, "СБУ має стати нарешті справжньою Службою безпеки України, а не українським філіалом ФСБ Росії - правонаступника КДБ СРСР".

В першу чергу, вважає представник УНП, українські спецслужби мають активніше боротися "зі шпигунською діяльністю розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації".

"Таких "офіцерів" ЧФ сьогодні в Криму "працює" не одна сотня, тому антишпигунські заходи українських спецслужб мають бути системними і не обмежуватися разовими успіхами. Адже, розміщення іноземної військової бази на території іншої держави, завжди супроводжується посиленою активністю спецслужб країни перебування, навіть якщо держави дружні", - прокоментував Б.КОЖИН повідомлення СБУ про затримання офіцеру ЧФ з апаратурою для прослуховування телефонних розмов, інформує прес-служба УНП.