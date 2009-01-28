Росія не збирається відбирати в України Крим, вважає посол США

Російська Федерація не має наміру відбирати в України Крим, таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

В той же час, відзначає дипломат, російський вплив у Криму "дуже відчувається".

Нагадаємо, В.ТЕЙЛОР минулого тижня відвідав Крим, під час візиту у тому числі обговорювалася ініціатива відкриття представництва США в Сімферополі.

"Я мав розмови з кримчанами, зокрема з офіційними особами, які не хотіли б бачити американське консульство. Як аргумент на запитання, чому вони не хотіли б бачити наше консульство в Криму, казали, що американський уряд має не дуже хороші відносини з Росією. Така аргументація мені здалася дещо дивною. Ось такі речі якраз і показують, що в Криму є російський вплив", - заявив В.ТЕЙЛОР.

Проте, вважає дипломат, РФ не збирається відбирати Крим. "Не думаю, що в уряду Росії є якісь наміри відібрати Крим. Я не бачу ознак цього", - додав посол США.