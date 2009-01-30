Кримські татари помолилися за мир

Запобігти силовому протистоянню навколо поселення "Яни-Кирим" ("Новий Крим") на вулиці Балаклавській у Сімферополі кримські татари вирішили молитвою, повідомляє канал 24

Суперечка триває за 8 гектарів землі, що розміщенні в межах Сімферополя. Земля раніше належала Міністерству оборони. Воно планувало передати землю Сімферополю. На цій території кілька комерційних фірм планували звести житловий комплекс, але тут з’явились самобуди кримських татар. У січні та листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській сталися зіткнення між кримськими татарами – учасниками так званих «галявин протесту» – та представниками фірми-забудовника.

Традиційний п’ятничний намаз кримські татари провели сьогодні в мечеті на вулиці Балаклавській. Близько 200 людей молилися за мир та благополуччя на території Криму.

Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ каже: "Це буде катастрофа для Криму (знесення будівель на самовільно зайнятій ділянці – УНІАН-Крим). Я не хотів би, щоб хтось це сприймав, неначе ми когось лякаємо. Ми самі боїмося. Але це буде катастрофа, і це усвідомлює багато хто в Криму, у тому числі і керівництво Криму".

Більше про ситуацію - позиції Меджлісу, міліції, Мін`юсту та учасників самозахоплення