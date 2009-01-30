Хімпром просто «ляже» – думка

Із встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики цінами на природний газ для підприємств хімічної промисловості більшість позицій вітчизняної продукції може стати нерентабельною.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив президент Союзу хіміків України Олег ГОЛУБОВ.

За його словами, кінцеву ціну газу для підприємств хімпрому може бути встановлено в межах 305-310 доларів за тис. куб. м, і це без урахування в тарифі витрат НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу.

Насамперед, зазначив експерт, нерентабельним до кінця року стане виробництво аміаку.

«Аміак у нас буде неконкурентоспроможним до кінця року. Якщо, а так воно і буде, ми припинимо експортувати аміак, ми втратимо цей ринок, а цей ринок оцінюється в 1,1 млрд. дол.», - сказав експерт, зазначивши, що цей факт абсолютно не вписується в курс, оголошений урядом, на подолання негативного зовнішньоторговельного балансу.

Також, за словами В.ГОЛУБОВА, за встановленої ціни на газ збитковим також стане виробництво карбаміду.

«З нинішньою ціною газу він збитковий - приблизно 17-19 доларів на тонні», - сказав він.

Рентабельність виробництва аміачної селітри, на думку експерта, також може знизитися, оскільки вже зараз один з основних її виробників ВАТ «Азот» (Черкаси), реалізовуючи її за 2100-2120 грн/т, працює практично «в нуль».

Виробники кальцинованої соди будуть змушені підняти ціну своєї продукції на 20%.

«Чи зможе ринок проковтнути це підвищення, сказати важко, але інакше виробництво соди буде збитковим», - сказав В.ГОЛУБОВ.

Експерт не виключає, що в теперішній ситуації більшість підприємств можуть просто зупинити виробництво, і тоді в НАК «Нафтогаз України» можуть виникнути проблеми з його реалізацією.

«Якщо хімічні підприємства зупиняться, «Нафтогазу» просто нікуди буде подіти газ. А за нормальної ситуації ми споживаємо 8,3-8,8 млрд. куб. м газу на рік», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня НКРЕ встановила окремий тариф на природний газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, які увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. (№ 925) на рівні 1899,25 грн. за тис. куб. м. Тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, а також витрати НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію (121 грн. за тис. куб. м.). Передбачається, що кінцева ціна газу для споживачів цієї групи становитиме 2425 грн. за тис. куб. м.

© 2001 - 2009 UNIAN.NET. Під час цитування інформації посилання на УНІАН обов`язкове.