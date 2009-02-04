У МЗС України не виключають, що Керченську протоку поділять у Гаазі

У Міністерстві закордонних справ України не виключають можливості звернення до Міжнародного суду ООН для вирішення спірних питань з Росією при делімітації Азовського моря і Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ Олександр КУПЧИШИН на прес-конференції.

За його словами, рішення Міжнародного суду ООН щодо визначення економічної зони і континентального шельфу між Україною та Румунією може стати прецедентом при вирішенні аналогічних спірних питань, які існують між Україною та Росією.

Як сказав О.КУПЧИШИН, будь-яке рішення цього суду «є дуже серйозним прецедентом», на який в подальшому можна посилатися.

«Якщо не вдасться нам з Росією домовитися на двосторонньому рівні, то ми можемо застосувати міжнародне морське право», - сказав О.КУПЧИШИН, маючи на увазі можливість звернення України до Міжнародного суду ООН.