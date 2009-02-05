Мешканці Алушти пошкодили фортецю – пам`ятник середньовіччя

Прокуратурою Алушти порушено кримінальну справу за фактом незаконного будівництва на території пам`ятника середньовіччя – фортеці Алустон.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, місцеві жителі проклали на руїнах древніх побудов паркан навколо своїх споруд. Тим самим, зазначили у прокуратурі, вони завдали збитків державі на суму понад 100 тисяч гривен.

Дії порушників кваліфіковані за ч.3 ст.197-1 та ч.2 ст.298 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, пошкодження пам`ятника історії.

***Фортеця Алустон була споруджена в VI ст. візантійцями.