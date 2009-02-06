Світовий конгрес кримських татар пройде 19-22 травня в Криму.

Таке рішення було прийнято на другому засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення конгресу, повідомляє прес-служба кримськотатарського Меджлісу.

Члени оргкомітету одноголосно підтримали пропозицію про проведення урочистого відкриття конгресу в Бахчисараї, пленарних засідань – у Сімферополі, секційних засідань - у містах Білогірськ, Джанкой, Євпаторія, Сімферополь і Судак.

Як повідомлялося, рішення про проведення Світового конгресу було прийнято в грудні 2007 року на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар.

Очікувалося, що конгрес кримських татар пройде в 2008 році, але потім його вирішили перенести на травень 2009 року.

Зараз населення Криму складає більш як 1,9 млн. оcіб, з них близько 13% – кримські татари.