Світовий конгрес кримських татар пройде 19-22 травня

13:13, 06 лютого 2009
Крым
0

Рішення оргкомітету

Світовий конгрес кримських татар пройде 19-22 травня в Криму. 

Таке рішення було прийнято на другому засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення конгресу, повідомляє прес-служба кримськотатарського Меджлісу. 

Члени оргкомітету одноголосно підтримали пропозицію про проведення урочистого відкриття конгресу в Бахчисараї, пленарних засідань – у Сімферополі, секційних засідань - у містах Білогірськ, Джанкой, Євпаторія, Сімферополь і Судак. 

Як повідомлялося, рішення про проведення Світового конгресу було прийнято в грудні 2007 року на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар.

Очікувалося, що конгрес кримських татар пройде в 2008 році, але потім його вирішили перенести на травень 2009 року. 

Зараз населення Криму складає більш як 1,9 млн. оcіб, з них близько 13% – кримські татари.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter