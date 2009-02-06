У Криму припинено діяльність двох підпільних бетонних цехів

У Криму співробітники податкової міліції виявили і присікли діяльність двох підпільних цехів з виготовлення і реалізації бетонних виробів.

Як повідомляє прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, цехи розташовувалися в Алушті та Феодосії.

Цех, що працював без дозвільних документів в Алушті, спеціалізувався на виробництві тротуарної плитки, шлакоблоків і плит. За результатами проведеної перевірки податкова вилучила у підпільників бетономішалки, готові до реалізації вироби та інші товарно-матеріальні цінності.

У Феодосії «підпільники» випускали як тротуарну плитку, так і єврозабори, працював цех без дозвільних документів. Було вилучено бетонні панелі для заборів, залізобетонні стовпи і тротуарну плитку.

Матеріали по кожному з фактів будуть передані до суду для ухвалення рішення.