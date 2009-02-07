Севастополь відзначає 20-річчя виведення військ СРСР з Афганістау

У Севастополі покладанням квітів до могил загиблих жителів міста під час війни в Афганістані, а також на підводних човнах «Комсомолец» і «Курск» почалися урочисті заходи, присвячені 20-й річниці виведення радянських військ з Демократичної Республіки Афганістан.

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова Севастопольської міської організації Українського союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Олександр ПЕРМІНОВ, 9-10 лютого і напередодні самої дати в місті відбудеться урочисте відкриття 6 меморіальних анотаційних дощок (у 4 школах і 2 училищах), «і цим самим завершимо такий важливий етап, як увічнення пам`яті тих 15 севастопольців, які загинули в Афганістані».

Також за інформацією А.ПЕРМІНОВА, вранці 14 лютого у Володимирському соборі пройде панахида за загиблими, а потім у Російському драматичному театрі імені Луначарського почнуться урочисті збори, під час яких, зокрема, демонструватиметься кінофільм «Афганські листи». У фойє театру буде представлено тематичну фотовиставку.

Заходи 15 лютого почнуться з покладання квітів до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках. «Після цього ми маємо намір здійснити ходу колони вулицею Леніна до скверу воїнів-інтернаціоналістів, де спочатку відбудеться покладання гірлянди і квітів до пам`ятника севастопольцям, загиблим в Афганістані. Потім урочисто відкриємо меморіальну дошку на пам’ятнику-БМП (як повідомляв УНІАН, бойова машина піхоти була встановлена тут рік тому), і номер цієї бойової машини», повідомив керівник організації. Як додав він, «цього ж дня, о 17.00 ми зберемося біля пам`ятника на захід під назвою «Запали свічку», ініційований Українським союзом ветеранів Афганістану».