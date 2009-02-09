Одна людина загинула і троє травмовані в ДТП у Криму

Одна людина загинула і троє отримали травми внаслідок перекидання автомобіля в Євпаторії (Крим).

Як повідомляє сьогодні прес-служба Управління Державтоінспекції Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого о 03.50.

Водій «Опеля» не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого машина врізалася в бордюр і перекинулася.

У автоаварії загинув водій легковика – 1991 року народження, мешканець Євпаторії.

Були травмовані дві дівчини (1990 і 1991 років народження) і хлопець (1992 року народження) – всі євпаторійці.