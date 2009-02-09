Одна людина загинула і троє травмовані в ДТП у Криму
11:26, 09 лютого 2009Крым
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Opel врізався в бордюр і перекинувся
Одна людина загинула і троє отримали травми внаслідок перекидання автомобіля в Євпаторії (Крим).
Як повідомляє сьогодні прес-служба Управління Державтоінспекції Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого о 03.50.
Водій «Опеля» не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого машина врізалася в бордюр і перекинулася.
У автоаварії загинув водій легковика – 1991 року народження, мешканець Євпаторії.
Були травмовані дві дівчини (1990 і 1991 років народження) і хлопець (1992 року народження) – всі євпаторійці.
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