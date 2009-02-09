Якби вибори Президента відбулися найближчої неділі (опитування)

21,2% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України, якби вони відбулись найближчої неділі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

На другому місці йде лідер БЮТ, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, за яку готові проголосувати 17,7% опитаних.

11% українців готові підтримати на президентських виборах екс-голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За чинного голову парламенту Володимира ЛИТВИНА і лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА на виборах Президента готові проголосувати по 4,5% респондентів.

Разом із тим нинішнього главу держави Віктор ЮЩЕНКО готові підтримати 2,3% опитаних.

Проти всіх проголосували б 13,6%, не підуть на вибори 10,2%, не змогли відповісти - 8,3%.

Опитування проводилось 20-30 січня, загалом було опитано 2077 респондентів в усіх регіонах країни, похибка вибірки складає 2,2%.