Двох пенсіонерів госпіталізовано через отруєння чадним газом у Криму
09:17, 10 лютого 2009Крым
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Жінка в реанімації
Літнього віку жінка і чоловік доставлені в лікарню внаслідок отруєння чадним газом у смт Леніне в Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні через закриту заслінку пічного опалювання.
Жінка, 1936 року народження, з діагнозом «отруєння чадним газом» доставлена в реанімаційне відділення Ленінської центральної лікарні, чоловік, 1928 року народження, - в терапевтичне відділення.
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