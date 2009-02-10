Двох пенсіонерів госпіталізовано через отруєння чадним газом у Криму

Літнього віку жінка і чоловік доставлені в лікарню внаслідок отруєння чадним газом у смт Леніне в Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні через закриту заслінку пічного опалювання.

Жінка, 1936 року народження, з діагнозом «отруєння чадним газом» доставлена в реанімаційне відділення Ленінської центральної лікарні, чоловік, 1928 року народження, - в терапевтичне відділення.