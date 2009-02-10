Передача будівельної інспекції Криму під контроль Мінбуду є законною

Конституційний Суд України визнав відповідною Конституції України передачу архітектурно-будівельної інспекції АР Крим у підпорядкування Державній архітектурно-будівельній інспекції, що діє в складі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС ухвалив у справі про конституційне подання Верховної Ради АРК щодо конституційності деяких пунктів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю й сприяння інвестиційній діяльності в будівництві».

Як зазначив суддя-доповідач у цій справі Павло ТКАЧУК, «відбулася передача повноважень із регіону в центр. Це зроблено з метою більш повного виконання державних норм щодо будівництва й архітектури в Криму».

При цьому П.ТКАЧУК зазначив, що своє подання ВР Криму подала до КС, вважаючи, що відбулося звуження її повноважень. «Але КС вважає, що в даному випадку йдеться про делегування ВР АРК окремих повноважень, які можуть бути як надані, так і відкликані. В результаті Конституційний Суд ухвалив, що розпорядження про централізацію архітектурного контролю в Криму не суперечить Конституції України», – підкреслив суддя.